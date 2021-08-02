Zoom выплатит пользователям $85 млн за нарушение конфиденциальности

Платформа для проведения видеоконференций Zoom согласилась на досудебное урегулирование коллективного иска и выплату 85 миллионов долларов компенсации пользователям, которые обвинили сервис в ненадлежащем обращении с персональными данными.

Об этом сообщает Reuters.

Еще в марте 2020 года пользователи, оформившие платную подписку, подали иск против компании. Они заявили, что Zoom передавал их личные данные в Facebook, Google и LinkedIn, чем нарушил их право на приватность.

Таким образом хакеры могли вмешиваться в видеоконференции, убеждены истцы.

За платные подписки клиентов Zoom получил около 1,3 миллиона долларов прибыли, однако истцы просят взыскать с компании аж 85 миллионов долларов компенсации и еще более чем 21 миллион долларов юридических расходов.

«Конфиденциальность и безопасность наших пользователей являются ключевыми приоритетами для сервиса, и мы серьезно относимся к доверию, которое на нас возлагают наши пользователи», — заявила компания.

Теперь предложение Zoom о компенсации еще должен утвердить суд, заседание которого состоится в октябре.