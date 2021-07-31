У Миколаєві зафіксували чотири випадки зараження штамом «Дельта». Привезли з Туреччини та Росії

У Миколаєві виявили чотири випадки зараження штамом коронавірусу «Дельта». Троє пацієнтів напередодні повернулися до України з Туреччини, ще один — з Росії.

Стан усіх пацієнтів задовільний, вони перебувають на самоізоляції, повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

«Як бачите зі статистичних даних, щодня маємо не менше 20 випадків захворювання. Тож хвороба зовсім не вщухає, а навпаки. Представники МОЗ наголошують на можливій новій хвилі захворювання вже восени», ㅡ зазначив Кім.