В Николаеве зафиксировали четыре случая заражения штаммом «Дельта». Привезли из Турции и России

В Николаеве зафиксировали четыре случая заражения штаммом коронавируса «Дельта». Трое пациентов накануне вернулись в Украину из Турции, еще один — из России.

Состояние всех пациентов удовлетворительное, они находятся на самоизоляции, сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

«Как видите по статистическим данным, каждый день мы выявляем не менее 20 случаев заболевания. Поэтому болезнь совсем не утихает — наоборот. Представители Минздрава говорят о возможной новой волне заболевания уже осенью», ㅡ отметил Ким.