У небі над турецьким містом, де вирують пожежі, пролетів метеорит

У турецькому курортному місті Ізмір зафіксували падіння метеорита.
Про це повідомляє видання Sabah із посиланням на відео з падінням невідомого обʼєкта.
Метеорит впав 31 липня о 01:54 за місцевим часом. При цьому газета зазначила, що даних про падіння метеорита з боку влади ще немає.
Політ космічного обʼєкта супроводжувався яскравими спалахами. Очевидці чули звуки, схожі на гуркіт вибуху або землетрусу.
Метеорит впав у той час, коли Туреччину охопили масштабні лісові пожежі. Погляди і камери місцевих жителів були спрямовані в нічне небо, тому в мережі зʼявилося багато відео з падінням небесного обʼєкта.
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