В небе над турецким городом, где бушуют пожары, пролетел метеорит

В турецком курортном городе Измир зафиксировали падение метеорита.

Об этом сообщает издание Sabah со ссылкой на видео с падением неизвестного объекта.

Метеорит упал 31 июля в 01:54 по местному времени. При этом газета отметила, что данных о падении метеорита со стороны властей пока не поступало.

Полет космического объекта сопровождался яркими вспышками. Очевидцы слышали звуки, похожие на грохот взрыва или землетрясения.

Метеорит упал в то время, когда Турцию охватили масштабные лесные пожары. Взоры и камеры местных жителей были устремлены в ночное небо, поэтому в сети появилось много видео с падением небесного объекта.