Третя річниця нападу на Гандзюк: США закликають українську владу притягнути до відповідальності вбивць активістки

Посольство США в Україні закликало українську владу притягнути до відповідальності вбивць активістки Катерини Гандзюк. Саме сьогодні, 31 липня, виповнюється три роки з дня нападу на Катерину.

Про це йдеться у зверненні пресаташе посольства США в Україні Деніела Лангенкампа.

«Три роки тому на Катерину Гандзюк, видатну громадську активістку, вчинили жорстокий напад. Катерина Гандзюк, її сімʼя, друзі та всі українці, які борються за краще майбутнє, заслуговують відповідей. Ми закликаємо владу притягнути її вбивць до відповідальності», ㅡ зазначив він і додав, що США стоять на боці суспільства, яке прагне справедливості.

Лангенкамп підкреслив, що «памʼять про Гандзюк назавжди залишиться у громадянському суспільстві, яке є важливою частиною активної, успішної та демократичної України».