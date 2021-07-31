«Загалом він нормальна людина». Милованов прокоментував бійку з колишнім секретарем РНБО Данилюком

Радник глави Офісу президента Андрія Єрмака Тимофій Милованов підтвердив, що бійка на дні народження колишнього секретаря РНБО Олександра Данилюка сталася через рішення комісії про його відсторонення від конкурсу на голову Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Про це Милованов написав на своїй сторінці у Facebook.

«Вчора Олександр Данилюк вдарив мене. Кандидат на голову Бюро економічної безпеки запросив до себе на день народження голову конкурсної комісії з відбору голови. І вдарив його. Бо кандидату не сподобалось рішення комісії про його відсторонення від конкурсу», — заявив він та виклав скриншот із запрошенням на свято та своїм підтвердженням.

На думку радника Єрмака, «культура», коли чиновників б’ють, якщо вони ухвалюють «не ті» рішення, має припинитися.

«Кандидат каже, що він реформатор, що на комісію чинили тиск, щоб його відсторонити. А насправді тиск чинить сам реформатор. І тоді це не реформатор, а гопник. Так робили в 90-х», — зауважив він.

Водночас Милованов повідомив, що розбалансувати конкурс, аби відтермінувати запуск БЕБ, намагаються багато кандидатів, і запевнив, що ні він, ні інші члени комісії «не будуть піддаватись цьому тиску і не будуть порушувати закон».

Також, посилаючись на «кандидата», Милованов попередив, що недопущені до конкурсу особи будуть намагатися дискредитувати конкурс через недоброчесних працівників із різних правоохоронних органів: від поліції до служби безпеки, від НАБУ до НАЗК.

«Подумайте, чи хочете ви мати головою БЕБ людину, яка б’ється замість того, щоб правильно заповнити документи або піти в суд оскаржити рішення про відмову в допуску до конкурсу, якщо вона вважає себе правою. Посада голови БЕБ вимагає сильної психічної стабільності. Ось кандидат показав, як він реагує на стрес. І це до нього прийшов багаторічний товариш. На цій посаді будуть голові реальні погрози робити і створювати стрес. І що, він теж так буде реагувати?» — додав він.

Окрім цього, у коментарях Милованов наголосив, що Данилюк є його другом, і він пішов на його день народження, щоб пояснити позицію комісії.

«Спочатку розмова була конструктивна. Але під кінець вечора Олександр став агресивним і не зовсім адекватним. Його дії були неадекватні. І таке неприйнятно. Але це окремий епізод. Загалом він нормальна людина. Просто має навчитись себе тримати в руках і дебатувати фактами, документами, процедурно, а не руками», — резюмував він.