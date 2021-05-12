Уряд утворив Бюро економічної безпеки

Кабінет міністрів схвалив постанову про створення Бюро економічної безпеки. Про це премʼєр-міністр України Денис Шмигаль заявив на засіданні уряду.

Верховна Рада 28 січня 2021 року ухвалила закон «Про Бюро економічної безпеки України». Його діяльність координуватиме Кабінет міністрів. Відтак в Україні ліквідують Податкову міліцію, економічнi підрозділи СБУ та Нацполіції — замість них буде БЕБ.

Директора установи призначає Кабмін за поданням прем’єр-міністра за результатами відкритого конкурсу. Кандидатуру директора відбирає конкурсна комісія. До неї входять 3 представники від РНБО, 3 від Ради, 3 від уряду. Термін перебування на посаді — 5 років і не більше ніж два терміни поспіль.

Голова профільного комітету Ради Данило Гетманцев зазначив в інтервʼю Інтерфаксу, що до кінця року, імовірно, у країні вже працюватиме структура БЕБ.

Перед цим у партії «Слуга народу» пояснювали, що БЕБ — це насамперед орган аналітичний, він проводитиме розслідування через бази даних органів державної влади, а не вилучатиме у підприємств документи та сервери. Працівники аналітичних підрозділів не матимуть повноважень застосовувати поліцейські заходи.

У 2021 році на фінансування відомства заклали 587 мільйонів гривень. При Бюро економічної безпеки створять Раду громадського контролю, яка стежитиме за його діяльністю. Зокрема, вона розглядатиме звіт директора Бюро та надаватиме свій висновок.

Зазначимо, що створення Бюро економічної безпеки — це частина міжнародних зобов’язань України, одна з вимог Меморандуму з МВФ та Європейським Союзом.