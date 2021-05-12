Правительство создало Бюро экономической безопасности

Кабинет министров принял постановление о создании Бюро экономической безопасности. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил во время заседания правительства.

Верховная Рада 28 января 2021 года приняла закон «О Бюро экономической безопасности Украины». Его деятельность будет координировать Кабинет министров. Поэтому в Украине ликвидируют налоговую милицию, экономические подразделения СБУ и Нацполиции — вместо этого и будет собственно БЭБ.

Директора Бюро назначает Кабмин по представлению премьер-министра по результатам открытого конкурса. Кандидатуру директора отбирает конкурсная комиссия. В нее входят 3 представителя от СНБО, 3 от Рады, 3 от правительства. Срок пребывания на должности — 5 лет и не более двух сроков подряд.

Глава профильного комитета Рады Даниил Гетманцев отметил в интервью Интерфаксу, что к концу года, вероятно, в стране уже будет работающая структура БЭБ.

Перед этим в партии «Слуга народа» объясняли, что это Бюро — это, прежде всего, орган аналитический, он будет проводить расследование через базы данных органов государственной власти, а не изымать у предприятия документы и серверы. У работников аналитических подразделений не будет полномочий на применение полицейских мер.

В 2021 году на финансирование Бюро заложили 587 миллионов гривен. При Бюро экономической безопасности создадут Совет общественного контроля, который будет следить за его деятельностью. В частности, Совет будет рассматривать отчет директора Бюро и предоставлять свое заключение.

Отметим, что создание Бюро экономической безопасности — это часть международных обязательств Украины, одно из требований Меморандума с МВФ и Европейским Союзом.