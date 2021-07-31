«В целом он нормальный человек». Милованов прокомментировал драку с бывшим секретарем СНБО Данилюком

Советник главы Офиса президента Андрея Ермака Тимофей Милованов подтвердил, что драка на дне рождения бывшего секретаря СНБО Александра Данилюка произошла из-за решения комиссии о его отстранении от конкурса на главу Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Об этом Милованов написал на своей странице в Facebook.

«Вчера Александр Данилюк ударил меня. Кандидат на главу Бюро экономической безопасности пригласил к себе на день рождения главу конкурсной комиссии по отбору главы. И ударил его. Потому что кандидату не понравилось решение комиссии о его отстранении от конкурса», — заявил он и выложил скриншот с приглашением на праздник и своим подтверждением.

По мнению советника Ермака, «культура», когда чиновников бьют, если они принимают «не те» решения, должна прекратиться.

«Кандидат говорит, что он реформатор, что на комиссию оказывалось давление, чтобы его отстранить. А на самом деле давление оказывает сам реформатор. И тогда это не реформатор, а гопник. Так делали в 90-х», — отметил он.

В то же время Милованов сообщил, что разбалансировать конкурс, чтобы отсрочить запуск БЭБ, пытаются многие кандидаты, и заверил, что ни он, ни другие члены комиссии «не будут поддаваться этому давлению и не будут нарушать закон».

Также, ссылаясь на «кандидата», Милованов предупредил, что допущенные к конкурсу лица будут пытаться дискредитировать конкурс через нечестных работников из разных правоохранительных органов от полиции до службы безопасности, от НАБУ до НАПК.

«Подумайте, хотите ли вы иметь главой БЭБ человека, который дерется вместо того, чтобы правильно заполнить документы или пойти в суд обжаловать решение об отказе в допуске к конкурсу, если он считает себя правым. Должность главы БЭБ требует сильной психической стабильности. Вот кандидат показал, как он реагирует на стресс. И это к нему пришел многолетний товарищ. На этом посту будут главе реальные угрозы делать и создавать стресс. И что, он тоже так будет реагировать?» — добавил он.

Кроме этого, в комментариях Милованов отметил, что Данилюк является его другом, и он пошел на его день рождения, чтобы объяснить позицию комиссии.

«Сначала разговор был конструктивный. Но под конец вечера Александр стал агрессивным и не совсем адекватным. Его действия были неадекватны. И такое неприемлемо. Но это отдельный эпизод. В целом он нормальный человек. Просто должен научиться себя держать в руках и дебатировать фактами, документами, процедурно, а не руками», — резюмировал он.