«Не відповідає Конституції»: Зеленський попросив уряд запропонувати зміни до закону про національний спротив

Президент Володимир Зеленський попросив Кабмін протягом двох місяців подати зміни до закону про національний спротив. Нардепи внесли туди поправки, які суперечать Конституції.

Про це пише пресслужба Офісу президента.

«Внесення правок призвело до того, що деякі положення закону не повною мірою відповідають Конституції України та потребують усунення техніко-юридичних недоліків», — зазначив Зеленський.

Згідно з законом Кабмін отримав право:

визначати порядки заборони проведення мирних зборів, мітингів, походів і демонстрацій тощо;

вилучати у підприємств та громадян телекомунікаційне обладнання, телевізійну, відео- й аудіоапаратуру, компʼютери та інші засоби звʼязку;

вилучати у підприємств, установ, організацій навчальну та бойову техніку тощо.

Також військове командування отримало право відстороняти від роботи керівників підприємств та організацій у разі воєнного стану.

«Зважаючи на важливість закону України «Про основи національного спротиву» для забезпечення обороноздатності держави, а також на те, що вказаний закон України набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування та вводиться в дію з 1 січня 2022 року, пропоную у двомісячний строк подати до Верховної Ради України пропозиції стосовно внесення змін», — пояснив Зеленський.