«Не соответствует Конституции»: Зеленский попросил правительство предложить изменения в закон о национальном сопротивлении

Президент Владимир Зеленский попросил Кабмин в течение двух месяцев подать изменения в закон о национальном сопротивлении. Нардепы внесли туда поправки, которые противоречат Конституции.

Об этом пишет пресс-служба Офиса президента.

«Внесение поправок привело к тому, что некоторые положения закона не в полной мере соответствуют Конституции Украины и требуют устранения технико-юридических недостатков», — отметил Зеленский.

Согласно закону Кабмин получил право:

определять порядки запрета проведения мирных собраний, митингов, шествий и демонстраций и тому подобное;

изымать у предприятий и граждан телекоммуникационное оборудование, телевизионную, видео- и аудиоаппаратуру, компьютеры и другие средства связи;

изымать у предприятий, учреждений, организаций учебную и боевую технику и тому подобное.

Также военное командование получило право отстранять от работы руководителей предприятий и организаций в случае военного положения.

«Учитывая важность закона Украины «Об основах национального сопротивления» для обеспечения обороноспособности государства, а также на то, что указанный закон Украины вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования и вводится в действие с 1 января 2022 года, предлагаю в двухмесячный срок подать в Верховную Раду Украины предложения о внесении изменений», — пояснил Зеленский.