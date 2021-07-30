«Не соответствует Конституции»: Зеленский попросил правительство предложить изменения в закон о национальном сопротивлении

Президент Владимир Зеленский попросил Кабмин в течение двух месяцев подать изменения в закон о национальном сопротивлении. Нардепы внесли туда поправки, которые противоречат Конституции.
Об этом пишет пресс-служба Офиса президента.
«Внесение поправок привело к тому, что некоторые положения закона не в полной мере соответствуют Конституции Украины и требуют устранения технико-юридических недостатков», — отметил Зеленский.
Согласно закону Кабмин получил право:
- определять порядки запрета проведения мирных собраний, митингов, шествий и демонстраций и тому подобное;
- изымать у предприятий и граждан телекоммуникационное оборудование, телевизионную, видео- и аудиоаппаратуру, компьютеры и другие средства связи;
- изымать у предприятий, учреждений, организаций учебную и боевую технику и тому подобное.
Также военное командование получило право отстранять от работы руководителей предприятий и организаций в случае военного положения.
«Учитывая важность закона Украины «Об основах национального сопротивления» для обеспечения обороноспособности государства, а также на то, что указанный закон Украины вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования и вводится в действие с 1 января 2022 года, предлагаю в двухмесячный срок подать в Верховную Раду Украины предложения о внесении изменений», — пояснил Зеленский.
- 16 июля Верховная Рада во втором чтении и в целом одобрилf законопроекты президента Владимира Зеленского о национальном сопротивлении и увеличении численности Вооруженных сил на 15 тысяч человек (до 261 тысячи), в том числе военнослужащих — на 11 тысяч (до 215 тысяч).
- В первом чтении эти документы Рада приняла в конце июня. Тогда за них также проголосовали более 300 нардепов.
- В марте Рада приняла закон о призыве резервистов. Документ предусматривает призыв в течение суток на военную службу в «особый период» резервистов первой очереди, то есть тех, кто уже отслужил срочную службу или был мобилизован (на срок не более 6 месяцев). Также он предусматривает ряд нововведений.