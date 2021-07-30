Перший вирок за порушення закону про нацбезпеку: у Гонконгу чоловіка засудили до 9 років в’язниці

У Гонконгу 24-річного колишнього офіціанта визнали винним у тероризмі та підбурюванні до відокремлення регіону, засудивши його на 9 років вʼязниці за новим китайським законом про національну безпеку.
Про це повідомляє Reuters.
Наступного дня після ухвалення закону Тонг Ін-кіт наїхав мотоциклом на трьох поліцейських під час акції протесту. У руках він тримав прапор із надписом «Визволимо Гонконг, революція наших часів».
На думку сторони обвинувачення, цей вислів буквально закликає до незалежності Гонконгу від материка, водночас захист наполягав, що його значення було більш двозначним.
Зрештою суддя постановив, що ця фраза може спонукати інших до «відокремлення», і визнав чоловіка винним, засудивши до 6,5 років за підбурювання до відокремлення і до 8 років за терористичну діяльність. Загальний термін становитиме 9 років.
Зазначимо, Тонг Ін-кіт став першим засудженим за новим китайським законом про нацбезпеку. Він не визнав свою провину. Адвокат Ін-кіта буде оскаржувати вирок суду.
Правозахисники розкритикували вирок Тонгу, заявивши, що він обмежує свободу слова. Зокрема, представниця Amnesty International в Азії Яміні Мішра заявила, що «закон про нацбезпку — це не просто інструмент, щоб вселити жах у критиків уряду в Гонконзі, це зброя, яка буде використана для їхнього увʼязнення».
- 30 червня 2020 року парламент Китаю ухвалив закон про посилення спецслужб у Гонконгу. Закон про національну безпеку розцінюють як відповідь на протести 2019 року, приводом для яких став законопроєкт, що дозволяє екстрадицію в материковий Китай. У Гонконгу широка внутрішня автономія, тому активісти побоюються, що Пекін може використовувати екстрадицію для політичних репресій.
- Гонконг має особливий статус з правами широкої автономії. До 1997 року він був британською колонією. Потім його передали Китаю за договором, одним із ключових пунктів якого був принцип «одна країна, дві системи». Пекін перебирав на себе питання оборони та зовнішньої політики, а Гонконг лишав за собою контроль над законодавством, поліцією, фінансовою системою та імміграційною політикою, а також зберігав членство в міжнародних організаціях.
- Наразі в порушенні закону про нацбезпеку звинувачують десятки людей. Серед обвинувачених багато відомих активістів, а також Джиммі Лай — власник популярної критичної до Пекіна газети Apple Daily, яку нещодавно закрили.