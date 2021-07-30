Первый приговор за нарушение закона о нацбезопасности: в Гонконге мужчину приговорили к 9 годам тюрьмы

В Гонконге 24-летнего бывшего официанта признали виновным в терроризме и подстрекательстве к отделению региона, осудив его на 9 лет тюрьмы по новому китайскому закону о национальной безопасности.

Об этом сообщает Reuters.

На следующий день после принятия закона Тонг Ин-кит наехал мотоциклом на троих полицейских во время акции протеста. В руках он держал флаг с надписью «Вызволим Гонконг, революция нашего времени».

По мнению стороны обвинения, это выражение буквально призывает к независимости Гонконга от материка, в то же время защита настаивала, что его значение было более двусмысленным.

В конце концов судья постановил, что эта фраза может побудить других к «отделению», и признал мужчину виновным, приговорив к 6,5 годам за подстрекательство к отделению и к 8 годам за террористическую деятельность. Общий срок составит 9 лет.

Отметим, Тонг Ин-кит стал первым осужденным по новому китайскому закону о нацбезопасности. Он не признал свою вину. Адвокат Ин-кита будет обжаловать приговор суда.

Правозащитники раскритиковали приговор Тонга, заявив, что он ограничивает свободу слова. В частности, представитель Amnesty International в Азии Ямини Мишра заявила, что «закон о нацбезопасности — это не просто инструмент, чтобы вселить ужас в критиков правительства в Гонконге, это оружие, которое будет использовано для их заключения».