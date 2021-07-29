Кабмін оприлюднив нові умови відвідування шкіл та вишів — 80% персоналу має бути вакциновано

Кабінет міністрів опублікував постанову зі змінами обмежень адаптивного карантину. Відтак уряд вирішив привʼязати роботу закладів освіти у «жовтій», «помаранчевій» та «червоній» зонах карантину до рівня вакцинації персоналу.

Про це йдеться на сайті Кабміну.

Відповідно до постанови, відвідування закладів освіти та проведення в них масових заходів дозволять, якщо мінімум 80% персоналу пройдуть повний курс вакцинації від коронавірусу та матимуть документ, який це підтверджує.

Заклади, у яких вакциновано менше 20% персоналу, не зможуть працювати, якщо регіон покине «зелену» зону карантину.