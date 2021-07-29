Кабмин обнародовал новые условия посещения школ и вузов — 80% персонала должны быть вакцинированы

Кабинет министров опубликовал постановление с изменениями ограничений адаптивного карантина. Правительство решило привязать работу учебных заведений в «желтой», «оранжевой» и «красной» зонах карантина к уровню вакцинации персонала.

Об этом говорится на сайте Кабмина.

Согласно постановлению, посещение учебных заведений и проведение в них массовых мероприятий позволят, если минимум 80% персонала пройдут полный курс вакцинации от коронавируса и будут иметь документ, подтверждающий это.

Заведения, в которых вакцинировано менее 20% персонала, не смогут работать, если регион покинет «зеленую» зону карантина.