Дощі залишили захід України. Синоптики оголосили штормове попередження для Лівобережжя

В Україні в п’ятницю, 30 липня, буде нестійка погода з грозовими дощами.
Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.
За даними синоптиків, дощитиме в ніч проти 30 липня в більшості областей України, а вдень також у південно-східній частині, Харківській, Полтавській та Сумській областях. Подекуди можливі грози, удень в окремих районах — град і шквали 15—20 м/с. Тому в цих регіонах оголосили штормове попередження.
На заході вже хазяйнуватиме антициклон, тож очікується суха погода. Вітер переважно північно-західний, 7—12 м/с.
В Укргідрометцентрі прогнозують, що вночі температура становитиме +15...+20 °С, на узбережжі морів — до +23 °С, удень +26...+31 °С, у південних областях — до +34 °С.
У Київській області вночі теж подекуди пройде невеликий короткочасний дощ, можлива гроза, удень буде без опадів.
- Раніше в Українському гідрометцентрі попереджали про негоду 29 липня в усіх областях, окрім півдня. Через дощі, грози та шквали без світла залишилися мешканці 120 населених пунктів у Львівській, Чернівецькій, Житомирській, Івано-Франківській та Тернопільській областях.
- Також синоптики прогнозували, що впродовж тижня в Україну повернеться спека, але в окремих регіонах очікуються короткочасні дощі.