Дощі залишили захід України. Синоптики оголосили штормове попередження для Лівобережжя

В Україні в п’ятницю, 30 липня, буде нестійка погода з грозовими дощами.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

За даними синоптиків, дощитиме в ніч проти 30 липня в більшості областей України, а вдень також у південно-східній частині, Харківській, Полтавській та Сумській областях. Подекуди можливі грози, удень в окремих районах — град і шквали 15—20 м/с. Тому в цих регіонах оголосили штормове попередження.

На заході вже хазяйнуватиме антициклон, тож очікується суха погода. Вітер переважно північно-західний, 7—12 м/с.

В Укргідрометцентрі прогнозують, що вночі температура становитиме +15...+20 °С, на узбережжі морів — до +23 °С, удень +26...+31 °С, у південних областях — до +34 °С.

У Київській області вночі теж подекуди пройде невеликий короткочасний дощ, можлива гроза, удень буде без опадів.