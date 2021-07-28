Укргідрометцентр: Більшість областей України у четвер накриють грози, на заході та в центрі — град

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

В Україні у четвер, 29 липня, в усіх областях, окрім півдня, очікується негода .

Так вдень у більшості регіонів прогнозують грози, в окремих районах західних та центральних областей — град та шквали 15—20 м/с (I рівень небезпечності).

У Київській області 29 липня вночі опадів не буде, а вдень пройде короткочасний дощ, гроза, вітер південно-західний 5—10 м/с.

Водночас синоптики попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки у східних, Сумській, Полтавській, Одеській, Миколаївській, Івано-Франківській, Тернопільській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Житомирській областях та в Криму.