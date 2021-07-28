Укргидрометцентр: Большинство областей Украины в четверг накроют грозы, на западе и в центре — град

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

В Украине в четверг, 29 июля, во всех областях, кроме юга, ожидается непогода .

Так днем в большинстве регионов прогнозируют грозы, в отдельных районах западных и центральных областей — град и шквалы 15—20 м/с (I уровень опасности).

В Киевской области 29 июля ночью осадков не будет, а днем пройдет кратковременный дождь, гроза, ветер юго-западный 5—10 м/с.

В то же время синоптики предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности в восточных, Сумской, Полтавской, Одесской, Николаевской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Львовской, Черновицкой, Винницкой, Житомирской областях и в Крыму.