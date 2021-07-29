Дожди покинули запад Украины. Синоптики объявили штормовое предупреждение для Левобережья

В Украине в пятницу, 30 июля, будет неустойчивая погода с грозовыми дождями.
Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
По данным синоптиков, дожди будут идти в ночь на 30 июля в большинстве областей Украины, а днем и в юго-восточной части, Харьковской, Полтавской и Сумской областях. Местами возможны грозы, днем в отдельных районах — град и шквалы 15—20 м/с. Поэтому в этих регионах объявили штормовое предупреждение.
На западе уже будет хозяйничать антициклон, поэтому ожидается сухая погода. Ветер преимущественно северо-западный, 7—12 м/с.
В Укргидрометцентре прогнозируют, что ночью температура составит +15...+20 °С, на побережье морей — до +23 °С, днем +26...+31 °С, в южных областях — до +34 °С.
В Киевской области ночью местами тоже пройдет небольшой кратковременный дождь, возможна гроза, днем без осадков.
- Ранее в Украинском гидрометцентре предупреждали о непогоде 29 июля во всех областях, кроме южных. Из-за дождей, гроз и шквалов без света остались жители 120 населенных пунктов во Львовской, Черновицкой, Житомирской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях.
- Также синоптики прогнозировали, что в течение недели в Украину вернется жара, но в отдельных регионах ожидаются кратковременные дожди.