Дожди покинули запад Украины. Синоптики объявили штормовое предупреждение для Левобережья

В Украине в пятницу, 30 июля, будет неустойчивая погода с грозовыми дождями.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

По данным синоптиков, дожди будут идти в ночь на 30 июля в большинстве областей Украины, а днем и в юго-восточной части, Харьковской, Полтавской и Сумской областях. Местами возможны грозы, днем в отдельных районах — град и шквалы 15—20 м/с. Поэтому в этих регионах объявили штормовое предупреждение.

На западе уже будет хозяйничать антициклон, поэтому ожидается сухая погода. Ветер преимущественно северо-западный, 7—12 м/с.

В Укргидрометцентре прогнозируют, что ночью температура составит +15...+20 °С, на побережье морей — до +23 °С, днем +26...+31 °С, в южных областях — до +34 °С.

В Киевской области ночью местами тоже пройдет небольшой кратковременный дождь, возможна гроза, днем без осадков.