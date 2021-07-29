У МОЗ розповіли, за яких умов можуть скасувати масковий режим в Україні

Скасувати носіння захисних масок в Україні можуть лише за умови вакцинації більшої частини населення та відсутності ризику передати вірус.
Про це головний санітарний лікар країни Ігор Кузін заявив в інтерв’ю «Українській правді».
«Маски є обов’язковими за недостатнього рівня охоплення щепленнями. Ми можемо розглядати [скасування] лише тоді, коли більша частина населення є провакцинованою, і коли є гарантія, що жодна людина, яка знімає маску в публічному місці або місці скупчення людей, не має ризику передати інфекцію», — наголосив він.
На думку Кузіна, восени та взимку українці будуть носити маски.
«Я впевнений, що всі вже звикли і мають лайфхаки, як їх треба носити», — додав головний санлікар.
Окрім цього, Кузін зазначив, що також маски захистять українців від вірусу грипу.
«Восени нас не оминуть гострі респіраторні вірусні інфекції, ми також будемо стикатися з вірусом грипу. Тому маска буде захищати не лише від ковіду», — сказав він.
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