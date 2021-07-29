В Минздраве рассказали, при каких условиях могут отменить масочный режим в Украине

«Маски являются обязательными при недостаточном уровне охвата прививками. Мы можем рассматривать [отмену] только тогда, когда большая часть населения является вакцинированой, и когда есть гарантия, что ни один человек, который снимает маску в общественном месте или месте скопления людей, не имеет риск передать инфекцию», — подчеркнул он.

Об этом главный санитарный врач страны Игорь Кузин заявил в интервью «Украинской правде» .

Отменить ношение защитных масок в Украине могут только при условии вакцинации большей части населения и отсутствия риска передать вирус.

По мнению Кузина, осенью и зимой украинцы будут носить маски.

«Я уверен, что все уже привыкли и владеют лайфхаком, как их надо носить», — добавил главный санврач.

Кроме этого, Кузин отметил, что также маски защитят украинцев от вируса гриппа.

«Осенью нас не обойдут острые респираторные вирусные инфекции, мы также будем сталкиваться с вирусом гриппа. Поэтому маска будет защищать не только от ковида», — сказал он.