В Украине за сутки сделали более 140 тысяч прививок и выявили 846 новых больных

В Украине за сутки 28 июля 143 534 человека получили прививки от коронавируса. Первую дозу — 85 787 человек, вторую — 57 747. Об этом утром 29 июля сообщил Минздрав.

Всего с начала прививочной кампании вакцинировались 3 350 502 человека, из них получили одну дозу — 3 350 500 человек, обе — 1 874 958.