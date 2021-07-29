Біля берегів Сицилії знайшли затонулий давньоримський корабель із глечиками для вина

Корабель перебуває на глибині 92 метрів, неподалік від муніципалітету Ізола-делле-Фемміне. Судячи з перших знімків, які зробив підводний робот, він ніс великий вантаж винних амфор. Сицилійська влада описала знахідку як одну з найважливіших в археології за останні роки.

У Середземному морі біля узбережжя Палермо виявили затонуле давньоримське судно, що датується другим століттям до нашої ери. Про це повідомляє The Guardian .

Судно помітили поліцейські водолази на глибині 50 метрів під водою. Поліції повідомили про місцеперебування човна в рамках річного розслідування справ про викрадені артефакти. Щороку італійська поліція виявляє сотні незаконно вивезених давньоримських амфор у будинках торговців творами мистецтва.

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Отримані дані проллють світло на торгову діяльність Риму в Середземноморʼї, де римляни торгували спеціями, вином, оливками та іншими продуктами в Північній Африці, Іспанії, Франції та на Близькому Сході.

У червні італійська влада вилучила в бельгійського колекціонера сотні незаконно зібраних археологічних знахідок, що датуються шостим століттям до нашої ери і оцінюються в €11 мільйонів.