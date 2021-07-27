На Шрі-Ланці чоловік знайшов на задньому дворі найбільше у світі скупчення зірчастого сапфіру. Камінь важить 510 кг

Знахідку зробили у місті Ратнапура — у перекладі з сингальської означає «місто коштовних каменів». Експерти кажуть, що блідо-блакитний камінь має оціночну вартість на міжнародному ринку до $100 мільйонів. Він важить близько 510 кілограмів або 2,5 мільйона каратів.

На Шрі-Ланці торговець коштовним камінням заявив, що випадково на задньому дворі знайшов найбільше у світі скупчення зірчастого сапфіру. Влада країни підтвердила знахідку. Про це повідомляє BBC .

«Це особливий зразок зірчастого сапфіру, можливо, найбільший у світі. З огляду на розмір і його вартість, ми думаємо, що він зацікавить приватних колекціонерів або музеї», — сказав голова Національного управління коштовних каменів і ювелірних виробів Шрі-Ланки.

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Однак експерти зазначають, що навіть попри високу вартість у каратах, камені всередині скупчення можуть бути невисокої якості.

Торговець коштовними каменями у третьому поколінні повідомив владу про знахідку, але знадобилося понад рік часу, щоб очистити камінь від бруду та інших домішок, перш ніж вони змогли проаналізувати і сертифікувати його. Під час процесу очищення чоловік розповів, що деякі камені випали з кластера, і вони виявилися зірчастими сапфірами високої якості.