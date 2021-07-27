На Шри-Ланке мужчина нашел на заднем дворе самое большое в мире скопление звездчатого сапфира. Камень весит 510 кг

Находка случилась в городе Ратнапура — в переводе с сингальского означает «город драгоценных камней». Эксперты говорят, что бледно-голубой камень имеет оценочную стоимость на международном рынке до $100 миллионов. Он весит около 510 килограммов или 2,5 миллиона карат.

На Шри-Ланке торговец драгоценными камнями заявил, что случайно на заднем дворе нашел самое большое в мире скопление звездчатого сапфира. Власти страны подтвердили находку. Об этом сообщает BBC .

«Это особый образец звездчатого сапфира, возможно, самый большой в мире. Учитывая размер и его стоимость, мы думаем, что он заинтересует частных коллекционеров или музеи», — сказал глава Национального управления драгоценных камней и ювелирных изделий Шри-Ланки.

1 4





Предыдущий слайд Следующий слайд Показать на весь экран Hiru News

Однако эксперты отмечают, что даже несмотря на высокую стоимость в каратах, камни внутри скопления могут быть невысокого качества.

Торговец драгоценными камнями в третьем поколении сообщил властям о находке, но потребовалось больше года, чтобы очистить камень от грязи и других примесей, прежде чем они смогли проанализировать и сертифицировать его. Во время процесса очистки мужчина рассказал, что некоторые камни выпали из кластера, и они оказались звездчатыми сапфирами высокого качества.