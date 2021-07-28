Правляча партія Грузії вийшла з угоди з опозицією, яку укладали за посередництва ЄС

Правляча партія Грузії «Грузинська мрія» повідомила про вихід з угоди з опозицією, яка сосується врегулювання політичної кризи у країні. Її укладали за посередництва Європейського Союзу.
Про це пише «Грузия Онлайн».
Очільник партії Іраклі Кобахідзе зазначив, що через 100 днів після підписання угоди вона себе вичерпала. Однак він все ж допустив призначення дострокових виборів у країні.
Угода передбачала, що якщо восени 2021 року на місцевих виборах партія «Грузинська мрія» набере менше ніж 43% голосів, то у 2022 році у країні мають провести дострокові парламентські вибори.
«Ми готові з доброї волі призначити позачергові вибори не тільки, якщо отримаємо менше ніж 43% голосів (на місцевих виборах), але й у разі 53-відсоткової підтримки — якщо побачимо в поведінці опозиційних політичних партій, що наша політична система дозріла для коаліційного правління і подібний режим правління не зашкодить державі», — зазначив Кобахідзе.
За його словами, після анулювання угоди «країна повертається в конституційні рамки».
На цю заяву вже відреагували деякі опозиційні партії. Зокрема, партія «Лело для Грузії» допускає бойкот майбутніх виборів, а лідер політсили «Гірчі» Зураб Джапарідзе заявив, що якщо немає угоди — то немає і обов’язків, тому він покидає грузинський парламент.
- 30 жовтня 2020 року у Грузії відбулися парламентські вибори. Лідером стала провладна партія «Грузинська мрія» з результатом у понад 48%, у блоку Саакашвілі — удвічі менше. Водночас ще 30 мандатів отримали депутати в мажоритарних округах.
- Після цього альянс грузинських опозиційних партій, незгодних з офіційними результатами виборів, заявив про бойкот роботи парламенту. Опозиція відмовлялася визнавати результати та планувала щоденні протести аж до того часу, коли будуть призначені перевибори.
- Зрештою 19 квітня парламентські партії у Грузії підписали угоду про врегулювання політичної кризи. Посередником у цьому був Європейський Союз. Відповідно до домовленостей, «Грузинська мрія» на місцевих виборах восени 2021 року має набрати щонайменше 43% голосів. Інакше у 2022 році оголосять про проведення дострокових парламентських виборів. Натомість усі інші партії зобов’язуються припинити бойкот парламенту.