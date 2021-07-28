Правящая партия Грузии вышла из соглашения с оппозицией, которое заключали при посредничестве ЕС

Правящая партия Грузии «Грузинская мечта» сообщила о выходе из соглашения с оппозицией по урегулированию политического кризиса в стране. Его заключали при посредничестве Европейского Союза.
Об этом пишет «Грузия Онлайн».
Глава партии Иракли Кобахидзе отметил, что через 100 дней после подписания соглашения оно себя исчерпало. Однако он все же допустил назначение досрочных выборов в стране.
Соглашение предусматривало, что если осенью 2021 года на местных выборах партия «Грузинская мечта» наберет меньше 43% голосов, то в стране в 2022 году должны провести досрочные парламентские выборы.
«Мы готовы по доброй воле назначить внеочередные выборы не только, если получим менее 43% голосов (на местных выборах), но даже в случае 53-процентной поддержки — если увидим в поведении оппозиционных политических партий, что наша политическая система созрела для коалиционного правления и подобный режим правления не помешает государству», — отметил Кобахидзе.
По его словам, после аннулирования соглашения «страна возвращается в конституционные рамки».
На это заявление уже отреагировали некоторые оппозиционные партии. В частности, партия «Лело для Грузии» допускает бойкот предстоящих выборов, а лидер политсилы «Гирчи» Зураб Джапаридзе заявил, что если нет соглашения — то нет и обязанностей, поэтому он покидает грузинский парламент.
- 30 октября 2020 года в Грузии состоялись парламентские выборы. Лидером стала правящая партия «Грузинская мечта» с результатом в более 48%, у блока Саакашвили — вдвое меньше. В то же время еще 30 мандатов получили депутаты в мажоритарных округах.
- После этого альянс грузинских оппозиционных партий, несогласных с официальными результатами выборов, заявил о бойкоте работы парламента. Оппозиция отказывалась признавать результаты и планировала ежедневные протесты вплоть до того момента, когда будут назначены перевыборы.
- В итоге 19 апреля парламентские партии в Грузии подписали соглашение об урегулировании политического кризиса. Посредником в этом был Европейский Союз. Согласно договоренностям, «Грузинская мечта» на местных выборах осенью 2021 года должна набрать не менее 43% голосов, иначе в 2022 году объявят о проведении досрочных парламентских выборов. При этом все остальные партии обязуются прекратить бойкот парламента.