Правящая партия Грузии вышла из соглашения с оппозицией, которое заключали при посредничестве ЕС

Правящая партия Грузии «Грузинская мечта» сообщила о выходе из соглашения с оппозицией по урегулированию политического кризиса в стране. Его заключали при посредничестве Европейского Союза.

Об этом пишет «Грузия Онлайн».

Глава партии Иракли Кобахидзе отметил, что через 100 дней после подписания соглашения оно себя исчерпало. Однако он все же допустил назначение досрочных выборов в стране.

Соглашение предусматривало, что если осенью 2021 года на местных выборах партия «Грузинская мечта» наберет меньше 43% голосов, то в стране в 2022 году должны провести досрочные парламентские выборы.

«Мы готовы по доброй воле назначить внеочередные выборы не только, если получим менее 43% голосов (на местных выборах), но даже в случае 53-процентной поддержки — если увидим в поведении оппозиционных политических партий, что наша политическая система созрела для коалиционного правления и подобный режим правления не помешает государству», — отметил Кобахидзе.

По его словам, после аннулирования соглашения «страна возвращается в конституционные рамки».

На это заявление уже отреагировали некоторые оппозиционные партии. В частности, партия «Лело для Грузии» допускает бойкот предстоящих выборов, а лидер политсилы «Гирчи» Зураб Джапаридзе заявил, что если нет соглашения — то нет и обязанностей, поэтому он покидает грузинский парламент.