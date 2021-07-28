«На рівні інших європейських країн». Зеленський заявив про готовність України до осінньої хвилі коронавірусу

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до нової хвилі пандемії COVID-19, яку очікують вже восени цього року.

Про це він заявив на форумі «Україна 30. Децентралізація».

«Ми готові, я вважаю, у цьому випадку, на рівні інших європейських країн», — зазначив президент і додав, що лікарі зараз отримують доплати та необхідні засоби й препарати для лікування хворих.

Зеленський нагадав, що торік «в Україні не була побудована інфраструктура, як у деяких країнах, тому довелося будувати швидко й у достатній кількості».

«У нас є 90 тисяч відкритих ліжко-місць для хворих на коронавірус, із них заповнені від 10 до 50 тисяч», — сказав Зеленський.