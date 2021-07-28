«На рівні інших європейських країн». Зеленський заявив про готовність України до осінньої хвилі коронавірусу

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до нової хвилі пандемії COVID-19, яку очікують вже восени цього року.
Про це він заявив на форумі «Україна 30. Децентралізація».
«Ми готові, я вважаю, у цьому випадку, на рівні інших європейських країн», — зазначив президент і додав, що лікарі зараз отримують доплати та необхідні засоби й препарати для лікування хворих.
Зеленський нагадав, що торік «в Україні не була побудована інфраструктура, як у деяких країнах, тому довелося будувати швидко й у достатній кількості».
«У нас є 90 тисяч відкритих ліжко-місць для хворих на коронавірус, із них заповнені від 10 до 50 тисяч», — сказав Зеленський.
Напередодні заступниця директора департаменту медичних послуг і лікарських засобів Національної служби здоровʼя України Анна Фенчак заявила, що на фінансування послуг з лікування коронавірусу за Програмою медгарантій восени необхідно виділити додаткові гроші.
«Якщо говорити про оплату послуг, які надаються пацієнтам із COVID-19, виникне потреба в додаткових коштах. За умови ефективного розподілу маршрутів пацієнта очікується, що загальна потреба на вересень—грудень становитиме від 5 до 10 мільярдів гривень залежно від того, як розвиватиметься пандемія», — сказала Фенчак.
Саме восени Україна очікує поширення штаму «Дельта», оскільки він зараз домінує у 19 країнах Європи. Уранці 28 липня стало відомо, що в Києві помер перший пацієнт, у якого діагностували саме цей штам вірусу.
Цей варіант коронавірусу протікає агресивніше та швидше, ніж попередні штами: на другий-третій день після госпіталізації у пацієнтів різко знижується сатурація, через що вони не можуть самостійно дихати та потребують перебування в реанімації. Вік важких хворих — від 30 до 40 років.
- Всесвітня організація охорони здоров’я визнала штам коронавірусу «Дельта» більш заразним, а вперше його виявили в Індії. Цей штам зараз домінує серед хворих у Росії.
- За даними департаменту громадського здоровʼя Англії, штам «Дельта» в 1,6 раза заразніший, ніж «Альфа», у 2,26 раза частіше призводить до госпіталізації та у 1,45 раза частіше — до реанімації.