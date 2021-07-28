«На уровне других европейских стран». Зеленский заявил о готовности Украины к осенней волне коронавируса

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к новой волне пандемии COVID-19, которую ожидают уже осенью этого года.

Об этом он заявил на форуме «Украина 30. Децентрализация».

«Мы готовы, я считаю, в этом случае, на уровне других европейских стран», — отметил президент и добавил, что врачи сейчас получают доплаты, необходимые средства и препараты для лечения больных.

Зеленский напомнил, что в прошлом году «в Украине не была построена инфраструктура, как в некоторых странах, поэтому пришлось строить быстро и в достаточном количестве».

«У нас есть 90 тысяч открытых койко-мест для больных коронавирусом, из них заполнены от 10 до 50 тысяч», — сказал Зеленский.