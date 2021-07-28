Проблеми із серцем, печінкою і шлунком, болі в нирках. Омбудсман Денісова повідомила про погіршення стану політвʼязня Шихаметова

В українського політв’язня, кримського татарина Яшара Шихаметова, якого утримують у сімферопольському СІЗО № 1, погіршився стан здоров’я, чоловік потребує термінового медичного обстеження та лікування.
Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці у Facebook.
«У нього загострилися проблеми із серцем, печінкою та шлунком. До того ж на фоні хронічної гіпертонії Яшар постійно страждає від сильних болів у нирках», — написала вона.
За даними Денісової, у червні 2021 року Шихаметова мали обстежити у спеціалізованій медустанові, але досі не зробили цього. Адміністрація установи ігнорує заяви чоловіка про надання медичної допомоги.
«Незабезпечення необхідної медичної допомоги Яшару Шихаметову з боку адміністрації СІЗО є грубим порушенням статей 3 Конвенції про захист прав людини і основних свобод, що прирівнюється до тортур і нелюдського поводження, і статті 22 Мінімальних стандартних правил поводження із в’язнями, схвалених Економічною і Соціальною радою ООН», — наголосила омбудсман.
У зв’язку з цим Денісова звернулася до уповноваженої з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою терміново забезпечити Шихаметову медичне обстеження та надати необхідну меддопомогу з проведенням профільного лікування у спеціалізованій медичній установі.
Також уповноважена Верховної Ради з прав людини закликала міжнародну спільноту відреагувати на факти порушення прав українців і вжити всіх можливих заходів, аби припинити тортури в місцях несвободи в тимчасово окупованому Криму та Росії.
- Нагадаємо, Арсен Джеппаров, Рефат Алімов, Емір-Усеїн Куку, Муслім Алієв, Інвер Бекіров і Вадим Сірук були затримані російськими силовиками у 2016 році в Ялті. Їх звинувачують у причетності до забороненої в Росії ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір». Російський військовий суд розглядав ялтинську «справу Хізб ут-Тахрір» на виїзних засіданнях в окупованому Сімферополі, після чого заарештованих кримських татар етапували в Ростов-на-Дону.
- У Теймура Абдуллаєва, якого заарештували у 2016 році після хвилі обшуків у Криму і звинувачують у тероризмі через участь в організації «Хізб ут-Тахрір», погіршився стан здоровʼя. У нього підозрюють запалення лицевого нерву.
- Нещодавно Інвер Бекіров, якого утримують у виправній колонії Башкортостану, переніс мікроінсульт. Попри критичний стан здоровʼя 58-річного увʼязненого, його збираються перевести у штрафний ізолятор через нібито порушення правил внутрішнього розпорядку.
- В анексованому Криму російська влада хоче відкрити «центр реабілітації», щоб «духовно перевиховати» кримських татар і мусульман, нібито причетних до релігійної організації «Хізб ут-Тахрір».