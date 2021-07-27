Омбудсман Денісова: Обвинувачений у «справі Хізб ут-Тахрір» переніс мікроінсульт у виправній колонії, йому не надають медичну допомогу

Український політв’язень Інвер Бекіров, обвинувачений у справі «Хізб ут-Тахрір», якого утримують у виправній колонії Башкортостану, переніс мікроінсульт.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці у Facebook.

«Інвер сам звернувся по допомогу до медсанчастини колонії, де згодом знепритомнів. Лікарі діагностували мікроінсульт», — написала вона, посилаючись на адвоката Бекірова.

За словами Денісової, попри критичний стан здоровʼя 58-річного увʼязненого, керівництво установи збирається перевести чоловіка у штрафний ізолятор, бо він нібито порушив правила внутрішнього розпорядку.

«Перебування в ШІЗО може закінчитися для Інвера Бекірова найгіршим», — наголосила омбудсман, зауваживши, що дії адміністрації установи є порушенням статті 22 Мінімальних стандартних правил поводження з вʼязнями, схвалених Економічною і Соціальною Радою ООН, і рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоровʼя та Підкомітету ООН з питань запобігання катуванням.

У зв’язку з цим Денісова звернулась до уповноваженої з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою «невідкладно відновити порушені права» Інвера Бекірова. Зокрема, йдеться про надання чоловіку необхідної медичної допомоги — госпіталізацію у стаціонар медзакладу, де йому повинні провести кваліфіковане обстеження і подальше лікування.

Також Денісова вимагає від генпрокурора Башкортостану Володимира Ведернікова надати правову оцінку діям адміністрації колонії та притягнути винних до кримінальної відповідальності.