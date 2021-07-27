Омбудсмен Денисова: Обвиняемый по «делу Хизб ут-Тахрир» перенес микроинсульт в исправительной колонии, ему не оказывают медицинскую помощь

Украинский политзаключенный Инвер Бекиров, обвиняемый по делу «Хизб ут-Тахрир», которого содержат в исправительной колонии Башкортостана, перенес микроинсульт.
Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook.
«Инвер сам обратился за помощью в медсанчасть колонии, где впоследствии потерял сознание. Врачи диагностировали микроинсульт», — написала она, ссылаясь на адвоката Бекирова.
По словам Денисовой, несмотря на критическое состояние здоровья 58-летнего заключенного, руководство учреждения собирается перевести его в штрафной изолятор, потому что он якобы нарушил правила внутреннего распорядка.
«Пребывание в ШИЗО может закончиться для Инвера Бекирова худшим», — отметила омбудсмен, подчеркнув, что действия администрации учреждения является нарушением статьи 22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных Экономическим и Социальным Советом ООН, и рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и Подкомитета ООН по вопросам предупреждения пыток.
В связи с этим Денисова обратилась к уполномоченной по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием «безотлагательно восстановить нарушенные права» Инвера Бекирова. В частности, речь идет о предоставлении ему необходимой медицинской помощи — госпитализации в стационар медучреждения, где Бекирову должны провести квалифицированное обследование и дальнейшее лечение.
Также Денисова требует от генпрокурора Башкортостана Владимира Ведерникова дать правовую оценку действиям администрации колонии и привлечь виновных к уголовной ответственности.
- Напомним, Арсен Джеппаров, Рефат Алимов, Эмир-Усеин Куку, Муслим Алиев, Инвер Бекиров и Вадим Сирук были задержаны российскими силовиками в 2016 году в Ялте. Их обвиняют в причастности к запрещенной в России исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир». Российский военный суд рассматривал ялтинское «дело Хизб ут-Тахрир» на выездных заседаниях в оккупированном Симферополе, после чего арестованных крымских татар этапировали в Ростов-на-Дону.
- У Теймура Абдуллаева, которого арестовали в 2016 году после волны обысков в Крыму и подозревают в терроризме за участие в организации «Хизб ут-Тахрир», ухудшилось состояние здоровья. У него подозревают воспаление лицевого нерва.
- В аннексированном Крыму российские власти хотят открыть «центр реабилитации», чтобы «духовно перевоспитать» крымских татар и мусульман, якобы причастных к религиозной организации «Хизб ут-Тахрир».