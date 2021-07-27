Омбудсмен Денисова: Обвиняемый по «делу Хизб ут-Тахрир» перенес микроинсульт в исправительной колонии, ему не оказывают медицинскую помощь

Украинский политзаключенный Инвер Бекиров, обвиняемый по делу «Хизб ут-Тахрир», которого содержат в исправительной колонии Башкортостана, перенес микроинсульт.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

«Инвер сам обратился за помощью в медсанчасть колонии, где впоследствии потерял сознание. Врачи диагностировали микроинсульт», — написала она, ссылаясь на адвоката Бекирова.

По словам Денисовой, несмотря на критическое состояние здоровья 58-летнего заключенного, руководство учреждения собирается перевести его в штрафной изолятор, потому что он якобы нарушил правила внутреннего распорядка.

«Пребывание в ШИЗО может закончиться для Инвера Бекирова худшим», — отметила омбудсмен, подчеркнув, что действия администрации учреждения является нарушением статьи 22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных Экономическим и Социальным Советом ООН, и рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и Подкомитета ООН по вопросам предупреждения пыток.

В связи с этим Денисова обратилась к уполномоченной по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием «безотлагательно восстановить нарушенные права» Инвера Бекирова. В частности, речь идет о предоставлении ему необходимой медицинской помощи — госпитализации в стационар медучреждения, где Бекирову должны провести квалифицированное обследование и дальнейшее лечение.

Также Денисова требует от генпрокурора Башкортостана Владимира Ведерникова дать правовую оценку действиям администрации колонии и привлечь виновных к уголовной ответственности.