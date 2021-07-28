СБУ затримала на Черкащині агента військової розвідки Росії. Він збирав дані про артилерійські склади

Служба безпеки України затримала у Черкаській області агента Головного розвідувального управління Генштабу Збройних сил Росії.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Чоловіка затримали «на гарячому» під час отримання секретної інформації про один із складів артилерійських боєприпасів регіону.

Оперативники СБУ зʼясували, що мешканець Черкаської області був завербований російською спецслужбою на території Росії. Основне завдання, яке поставили перед українцем російські куратори, — збір та передача інформації про військові стратегічні об’єкти.

Щоб виконати вказівки російської розвідки, зловмисник намагався залучити до протиправної діяльності військовослужбовця Збройних Сил України. Контррозвідники та слідчі СБУ зафіксували, як чоловік збирав інформацію про розташування артилерійських складів на території регіону, режим їх охорони, перелік та кількість боєприпасів, що зберігаються на них. Затриманому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу.