СБУ задержала в Черкасской области агента военной разведки России. Он собирал данные об артиллерийских складах

Служба безопасности Украины задержала в Черкасской области агента Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил России.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Мужчину задержали на горячем — во время получения секретной информации об одном из складов артиллерийских боеприпасов региона.

Оперативники СБУ выяснили, что житель Черкасской области был завербован российской спецслужбой на территории России. Основная задача, которую поставили перед украинцем российские кураторы, — сбор и передача информации о военных стратегических объектах.

Чтобы выполнить указания российской разведки, злоумышленник пытался привлечь к этой деятельности военнослужащего Вооруженных сил Украины. Контрразведчики и следователи СБУ зафиксировали, как мужчина собирал информацию о расположении артиллерийских складов на территории региона, режиме их охраны, перечне и количестве боеприпасов, которые там хранятся. Задержанному сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса.