СБУ задержала военнослужащего, которые шпионил для боевиков «ДНР»

Служба безопасности Украины задержала военнослужащего Вооруженных сил, который был завербован так называемым «Министерством государственной безопасности ДНР».
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По заданию кураторов злоумышленник собирал и передавал информацию о местах дислокации, силах и средствах одной из аэромобильных бригад ВСУ, которая участвует в проведении ООС. Он также выражал готовность проводить диверсии против украинских военных. С этой целью злоумышленник накапливал оружие и средства поражения, которые обнаружили во время обысков.
Правоохранители задержали агента вражеской спецслужбы. Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса.
- В начале июня Служба безопасности Украины задержала шпиона боевиков «ДНР». Он занимал должность в организации, которая сотрудничает с ООН.