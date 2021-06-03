СБУ задержала агента «ДНР», который сотрудничал с ООН

Служба безопасности Украины задержала шпиона боевиков «ДНР». Он занимал должность в организации, которая сотрудничает с ООН.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Контрразведчики службы разоблачили и задержали жителя Донецкой области, завербованного представителями так называемого «министерства государственной безопасности ДНР». Мужчина занимал должность в одной из общественных организаций, которая является исполнительным партнером Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Подозреваемый собирал и передавал информацию о местах дислокации, режиме охраны объектов Службы безопасности, Вооруженных сил, Нацгвардии, Главного разведывательного управления Минобороны и Госпогранслужбы в Донецкой области, а также о перемещении личного состава и военной техники в районе проведения ООС.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.