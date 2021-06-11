СБУ затримала військовослужбовця, який шпигував для бойовиків «ДНР»

Служба безпеки України затримала військовослужбовця Збройних сил, який був завербований так званим «Міністерством державної безпеки ДНР».

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За завданням кураторів зловмисник збирав і передавав інформацію про місця дислокації, сили і засоби однієї з аеромобільних бригад ЗСУ, яка бере участь у проведенні ООС. Він також висловлював готовність проводити активні диверсії проти українських військових. З цією метою військовослужбовець накопичував зброю та засоби ураження, які виявили під час обшуків.

Правоохоронці затримали агента ворожої спецслужби. Зловмиснику повідомили про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу.