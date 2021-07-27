У готелі під Одесою масово отруїлися діти

У готелі Bugaz Sea View в Одеській області сталося масове отруєння дітей. Девʼять осіб віком до 15 років госпіталізували з підозрою на гостру кишкову інфекцію.
Дітей відвезли до інфекційного відділення Білгород-Дністровської лікарні, повідомляє пресслужба Держпродспоживслужби.
«За попередніми оперативними даними, захворіли діти, які приїхали на відпочинок з міста Києва у складі групи кількістю 90 дітей», — повідомляє служба.
Держпродспоживслужба розпочала санітарно-епідеміологічне розслідування з подальшим проведенням лабораторних досліджень.
«Санітарно-епідеміологічне розслідування триває. Про підсумки повідомимо додатково», — йдеться у повідомленні.
- У червні в Харкові в ресторанах «Мафія» та «Якіторія» отруїлися 90 людей (із них 19 дітей). Люди скаржились на підвищення температури, нудоту і блювання.
- Держпродспоживслужба провела позапланову перевірку цих закладів. Фахівці встановили основну причину спалаху — заклади мали спільну кухню та не дотримувались санітарно-гігієнічного режиму. Поліція через ці отруєння порушила кримінальне провадження. Максимальне покарання — до 3 років позбавлення волі.