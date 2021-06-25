Масове отруєння в Харкові: ресторани «Мафія» та «Якіторія» мали спільну кухню і не дотримувалися санітарних норм

Держпродспоживслужба провела позапланову перевірку через спалах кишкової інфекції у Харкові, унаслідок якого постраждали 90 людей. Фахівці встановили, що основна причина спалаху — заклади, які мали спільну кухню, не дотримувались санітарно-гігієнічного режиму. Імовірне джерело спалаху — хворий працівник.

Про це йдеться у звіті служби.

Головний державний ветеринарний інспектор Харківської області тимчасово закрив обидва ресторани — «Якіторію» та «Мафію». Від одного з них вимагають вилучити з обігу та знищити продукти, що становлять загрозу здоров’ю та життю людей.