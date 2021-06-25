Массовое отравление в Харькове: рестораны «Мафия» и «Якитория» имели общую кухню и не соблюдали санитарные нормы

Госпродпотребслужба провела внеплановую проверку из-за вспышки кишечной инфекции в Харькове, в результате которой пострадали 90 человек. Специалисты установили, что основная причина вспышки — учреждения, которые имели общую кухню, не соблюдали санитарно-гигиенический режим. Вероятный источник вспышки — больной сотрудник.

Об этом говорится в отчете службы.

Главный государственный ветеринарный инспектор Харьковской области временно закрыл оба ресторана — «Якиторию» и «Мафию». От одного из них требуют изъять из обращения и уничтожить продукты, которые представляют угрозу здоровью и жизни людей.