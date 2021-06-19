Власти Харькова просят рестораны «Мафия» и «Якитория» помочь в лечении отравленных — их уже 78

Харьковский городской совет обратился к владельцам ресторанов «Якитория» и «Мафия» с просьбой принять участие в лечении посетителей, которые у них отравились.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте совета.

В частности, для лечения пациентов необходимые физиологические растворы, антибиотики и другие лекарства, которые в больших объемах расходовали в последние дни для лечения отравленных. Отметим, что их количество уже достигло 78. Сейчас они лечатся в Городской клинической больнице № 31 и Городской детской клинической больнице № 19. У всех один диагноз — энтероколит.