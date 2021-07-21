Масове отруєння в Харкові у ресторанах «Мафія» та «Якіторія» сталося через суші. Тоді постраждали 90 людей

Причиною отруєння 90 людей (з них 19 дітей) у харківських ресторанах «Мафія» та «Якіторія» стали суші, які виготовили в умовах поганого санітарного стану кухні.

Про це 21 липня повідомив Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Усі хворі вже завершили лікування, їх виписали з лікарень у задовільному стані. Був встановлений діагноз — сальмонельоз.

Центр зазначає, що під час перевірки їм не вдалося встановити загальну кількість тих, хто працює у закладах — через це не можуть виключати, що хтось із працівників був ймовірним джерелом інфекції.