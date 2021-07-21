Массовое отравление в Харькове в ресторанах «Мафия» и «Якитория» произошло из-за суши. Тогда пострадали 90 человек

Причиной отравления 90 человек (из них 19 детей) в харьковских ресторанах «Мафия» и «Якитория» стали суши, которые изготовили в условиях плохого санитарного состояния кухни.

Об этом 21 июля сообщил Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней.

Все больные уже завершили лечение, их выписали из больниц в удовлетворительном состоянии. Диагноз у них был сальмонеллез.

Центр отмечает, что во время проверки им не удалось установить общее количество сотрудников ресторанов — поэтому не могут исключать, что кто-то из работников был вероятным источником инфекции.