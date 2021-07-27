В отеле под Одессой массово отравились дети

В отеле Bugaz Sea View в Одесской области произошло массовое отравление детей. Девять человек в возрасте до 15 лет госпитализировали с подозрением на острую кишечную инфекцию.
Детей отвезли в инфекционное отделение Белгород-Днестровской больницы, сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.
«По предварительным оперативным данным, заболели дети, прибывшие на отдых из Киева в составе группы в количестве 90 человек», — сообщает служба.
Госпродпотребслужба, со своей стороны, начала санитарно-эпидемиологическое расследование с последующим проведением лабораторных исследований.
«Санитарно-эпидемиологическое расследование продолжается. Об итогах сообщим дополнительно», — говорится в сообщении.
- В июне в Харькове в ресторанах «Мафия» и «Якитория» отравились 90 человек (из них 19 детей). Люди жаловались на повышение температуры, тошноту и рвоту.
- Госпродпотребслужба провела внеплановую проверку этих заведений. Специалисты установили основную причину вспышки — у учреждений была общая кухня и они не соблюдали санитарно-гигиенический режим. Полиция из-за этих отравлений возбудила уголовное производство. Максимальное наказание — до 3 лет лишения свободы.