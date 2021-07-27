В отеле под Одессой массово отравились дети

В отеле Bugaz Sea View в Одесской области произошло массовое отравление детей. Девять человек в возрасте до 15 лет госпитализировали с подозрением на острую кишечную инфекцию.

Детей отвезли в инфекционное отделение Белгород-Днестровской больницы, сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.

«По предварительным оперативным данным, заболели дети, прибывшие на отдых из Киева в составе группы в количестве 90 человек», — сообщает служба.

Госпродпотребслужба, со своей стороны, начала санитарно-эпидемиологическое расследование с последующим проведением лабораторных исследований.

«Санитарно-эпидемиологическое расследование продолжается. Об итогах сообщим дополнительно», — говорится в сообщении.