Без музики та з кондиціонерами: у Києві оновили правила для маршруток і запропонували перевізникам нові договори

Київська міська державна адміністрація (КМДА) запропонувала маршрутним перевізникам абсолютно нові договори, в яких будуть оновлені правила. Зокрема, у маршрутках буде заборонено вмикати музику, а кондиціонери мають бути справними.

Про це у своєму Telegram-каналі написав заступник голови КМДА Костянтин Усов.

«Переможці конкурсу на перевезення пасажирів на маршрутах міста отримали новий договір — найдетальніший з існуючих дотепер. У ньому — конкретні речі, які раніше були формальними», — пояснив він.

Як приклад Усов навів наявність кондиціонера. У договорі чітко вказано, що влітку в салоні має бути не більше 22 градусів, а взимку — не менше 15.

Також водії повинні будуть носити уніформу та пройти курси надання першої медичної допомоги. Договори забороняють будь-яке шумове (музика) та візуальне (плакати, іграшки) забруднення салону.

У кожній маршрутці обов’язково має бути щонайменше 5 кнопок зупинки на вимогу. За кабіною водія також має бути плакат з інформацією про перевізника, особу водія, права та обов’язки пасажирів, а також контактні дані. Водії та кондуктори будуть зобов’язані обслуговувати пасажирів українською мовою.