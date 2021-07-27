Без музыки и с кондиционерами: в Киеве обновили правила для маршруток и предложили перевозчикам новые договоры

Киевская городская государственная администрация (КГГА) предложила маршрутным перевозчикам абсолютно новые договоры, в которых будут обновлены правила. В частности, в маршрутках будет запрещено включать музыку, а кондиционеры должны быть исправными.

Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель председателя КГГА Константин Усов.

«Победители конкурса на перевозку пассажиров на маршрутах города получили новый договор — самый подробный из существующих до сих пор. В нем — конкретные вещи, которые раньше были формальными», — пояснил он.

В качестве примера Усов привел наличие кондиционера. В договоре четко указано, что летом в салоне должно быть не более 22 градусов, а зимой — не менее 15.

Также водители должны будут носить униформу и пройти курсы оказания первой медицинской помощи. Договоры запрещают любое шумовое (музыка) и визуальное (плакаты, игрушки) загрязнение салона.

В каждой маршрутке обязательно должно быть не менее 5 кнопок остановки по требованию. За кабиной водителя также должен быть плакат с информацией о перевозчике, личности водителя, правах и обязанностях пассажиров, а также контактные данные. Водители и кондукторы будут обязаны обслуживать пассажиров на украинском языке.