Киев внедряет интеллектуальную систему видеонаблюдения за трафиком — общественный транспорт должен двигаться строго по расписанию

Киев внедряет новую интеллектуальную транспортную систему видеонаблюдения, которая должна организовать работу транспорта таким образом, чтобы автобусы, маршрутки, троллейбусы или трамваи двигались четко по расписанию, а горожане могли знать конкретное время прибытия транспорта на остановки.

Об этом сообщил Департамент информационно-коммуникационных технологий КГГА.

Департамент вместе патрульной полицией в Киеве определили ключевые локации, где трафик самый интенсивный. С них интеллектуальная система видеонаблюдения начнет анализ и расчет регуляции. На первом этапе в тестовом режиме камеры будут анализировать:

перекресток бульвара Леси Украинки, улицы Бассейной, улицы Мечникова и улицы Льва Толстого;

площадь Победы и Европейскую площадь.