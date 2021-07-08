Київ впроваджує інтелектуальну систему відеонагляду за трафіком — громадський транспорт має рухатись чітко за розкладом

Київ впроваджує нову інтелектуальну транспортну систему відеонагляду, яка має організувати роботу міського транспорту таким чином, аби автобуси, маршрутки, тролейбуси чи трамваї рухалися чітко згідно з розкладом, а містяни могли знати конкретний час прибуття транспорту на зупинки.

Про це повідомив Департамент інформаційно-комунікаційних технологій КМДА.

Департамент разом патрульною поліцією у Києві визначили ключові локації, де трафік найінтенсивніший. З них інтелектуальна система відеонагляду розпочне аналіз та розрахунок регуляції. На першому етапі у тестовому режимі камери аналізуватимуть:

перехрестя бульвару Лесі Українки, вулиці Басейної, вулиці Мечникова та вулиці Льва Толстого;

площу Перемоги та Європейську площу.