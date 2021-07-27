ЦВК зареєструвала нового нардепа від «Слуги народу» замість міністра Монастирського

Центральна виборча комісія зареєструвала нового нардепа від «Слуги народу» замість міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського.
Про це пише пресслужба ЦВК.
«23 липня до ЦВК надійшли заява та необхідні документи Антона Швачка щодо реєстрації його народним депутатом», — розповіли у Комісії.
Після розгляду усіх цих документів члени ЦВК ухвалили рішення зареєструвати Швачка нардепом, обраним за списком партії «Слуга народу». Він був під номер 139.
- 16 липня Верховна Рада призначила Монастирського головою МВС.
- Виступаючи з трибуни Ради, він заявив, що зосередить свою увагу на боротьбі зі «злодіями в законі» та розвитку патрульної поліції. Також він запевнив, що стежитиме за дотриманням прав людини, а на порушення буде жорстко реагувати. Окремо Монастирський відмітив напрям з безпеки на дорогах, але не згадував про резонансні напади на активістів і вбивство журналіста Павла Шеремета.